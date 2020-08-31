«Марсель» обыграл «Брест» во втором туре чемпионата Франции
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Футболисты «Марселя» в гостях нанесли поражение «Бресту» в матче второго тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Футболисты «Марселя» в гостях нанесли поражение «Бресту» в матче второго тура чемпионата Франции.
Воскресная встреча в Бресте завершилась со счетом 3:2.
В составе гостей дубль оформил Дуйе
«Марсель» в следующем туре сыграет на выезде с «Пари Сен-Жермен» 13 сентября, а «Брест» встретится в гостях с «Дижоном».