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00:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Марсель» обыграл «Брест» во втором туре чемпионата Франции

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Футболисты «Марселя» в гостях нанесли поражение «Бресту» в матче второго тура чемпионата Франции.

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Источник: AFP 2020

Воскресная встреча в Бресте завершилась со счетом 3:2.

Олимпик (Марсель)

В составе гостей дубль оформил Дуйе Чалета-Цар (27-я и 80-я минуты), также голом отметился Флорьян Товен (20). У хозяев поля мячи забили Ромен Февр (45+1) и Гаэтан Шарбоннье (89).

Французская Лига 1

«Марсель» в следующем туре сыграет на выезде с «Пари Сен-Жермен» 13 сентября, а «Брест» встретится в гостях с «Дижоном».

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2:3
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