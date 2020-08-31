«Марсель» обыграл «Брест» во втором туре чемпионата Франции

Воскресная встреча в Бресте завершилась со счетом 3:2.

Все о команде

В составе гостей дубль оформил Дуйе Чалета-Цар (27-я и 80-я минуты), также голом отметился Флорьян Товен (20). У хозяев поля мячи забили Ромен Февр (45+1) и Гаэтан Шарбоннье (89).

Все о турнире

«Марсель» в следующем туре сыграет на выезде с «Пари Сен-Жермен» 13 сентября, а «Брест» встретится в гостях с «Дижоном».