С кем и как будет играть Миранчук в «Аталанте». Экс-спартаковец, человек из сборной Украины и ветеран из Аргентины
Разбираем, что ждет российского полузащитника в серии А.
Разбираем, что ждет российского полузащитника в серии А.
Прежде всего нужно отметить два момента, касающихся работы главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Команда, по сути — его авторский проект, и принципы работы 62-летнего специалиста исключительно важны. В первую очередь Гасперини очень терпеливо относится к своим футболистам и поддерживает их. Например, Пашалич во время своего первого арендного сезона в Бергамо выглядел игроком ротации. Примерно, как в «Спартаке» — хотя играл, конечно, чаще. У хорвата случались сложные периоды, однако тренер постоянно поддерживал Марио как лично, так и на публике, отмечая умение выходить на замену и забивать важные мячи.
«Это тот человек, благодаря которому я
То есть, тренер подбирает исполнителей под свое видение футбола и доводит их до ума. Его игроки не лишены права на импровизацию и не являются рабами системы, но они обязаны в нее вписаться, подчинив собственные интересы командным. Не каждому удается раскрыться с первых же матчей, однако тот, кто хочет развиваться, делает это и находит себя в схемах «Аталанты». Так происходило не только с Пашаличем и Гозенсом — еще с украинцем Малиновским, за полгода превратившимся в одну из звезд клуба.
Второй момент — тактическая гибкость Гасперини. У него есть принципы: высокая линия обороны, вовлеченность в созидательную игру центральных защитников и сложная система прессинга. Но Джан Пьеро — не догматик, у него достаточно вариантов для организации атакующей игры. Это важно, потому что с высокой долей вероятности Миранчук будет нацелен на созидание.
На флангах Алексей точно не потребуется. Они сейчас представляют собой нечто среднее между
Место Алексея — в атакующей тройке, и вот здесь возможны варианты. Прежде всего, речь о том, какую тактику выберет тренер, и каким образом будет развернут наступательный треугольник «Аталанты». Гасперини и тут может удивить, и, например, в Лиге чемпионов против «Валенсии» (4:1), когда все гадали, на кого из классических центрфорвардов сделают ставку — Сапату или Муриэля —
Хорват, а также Малиновский — главные универсалы Гасперини. Оба способны исполнить роли как классических центрхавов, так и подниматься выше. Пашалич, например, выходил даже в атаке. Что касается украинца, то в «Аталанте» стараются максимально использовать его главные козыри — высокую мобильность и поставленный удар.
Теперь — детально о перспективах Миранчука при разных вариантах построения игры, любой из которых подразумевает активное участие в прессинге, начинающемся у чужой штрафной. Первая схема — когда треугольник атакующего трио развернут острием вниз. Здесь ниже форвардов чаще действует аргентинец Гомес, который в свои 32 года носится, как молодой, и предан «Аталанте» душой. Может ли Миранчук заменить ветерана? Вполне.
Опять же, данный вариант подразумевает и мощную (Сапата — Муриэль), и гибридную (Сапата/Муриэль — Гомес/Пашалич), и легкую атаку. Последний вариант — это еще и возможность для Миранчука самому располагаться выше. То есть, в роли «десятки» или «ложной девятки» конкурентами будут Пашалич, Гомес и Малиновский. На месте одного из форвардов — результативно проведшие прошлый сезон Муриэль с Сапатой, и опять же Гомес с Пашаличем.
Отдельная тема — Иличич, которого накрыла депрессия, и словенец задумывается о завершении карьеры. Если Йосип возьмет себя в руки — то он прямой конкурент Миранчука при любой схеме (так что лучше не брал бы).
В том числе и той, когда на острие выходит один футболист, а его поддерживает пара инсайдов. Как кажется, такой вариант в большей степени подходит Алексею. Здесь есть возможность обыграться с напарником, а также центральный нападающий как адресат передач. Про ситуативную смену позиций даже не стоит лишний раз вспоминать, потому что для «Аталанты» это норма. А активные включения
Впрочем, пока все рассуждения о перспективах Миранчука — теория. Но очевидно, что этот футболист нужен Гасперини и тренер знает, как его использовать. Алексею остается только оправдывать доверие и впитывать новые знания. С Юрием Семиным, у которого никто не освобождался от черновой работы, это получалось. Так почему не может получиться в Италии? Шансы показать себя у Миранчука обязательно появятся.