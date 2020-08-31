С кем и как будет играть Миранчук в «Аталанте». Экс-спартаковец, человек из сборной Украины и ветеран из Аргентины

Источник: Спорт-Экспресс

Требования Гасперини

Прежде всего нужно отметить два момента, касающихся работы главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Команда, по сути — его авторский проект, и принципы работы 62-летнего специалиста исключительно важны. В первую очередь Гасперини очень терпеливо относится к своим футболистам и поддерживает их. Например, Пашалич во время своего первого арендного сезона в Бергамо выглядел игроком ротации. Примерно, как в «Спартаке» — хотя играл, конечно, чаще. У хорвата случались сложные периоды, однако тренер постоянно поддерживал Марио как лично, так и на публике, отмечая умение выходить на замену и забивать важные мячи.

«Это тот человек, благодаря которому я по-прежнему здесь», — говорил Пашалич по ходу своего второго сезона в «Аталанте», который завершился выкупом трансфера хавбека у «Челси» за 15 миллионов евро. К тому моменту футболист превратился в важнейшую фигуру для черно-синих. А добившийся невероятного прогресса полузащитник Гозенс утверждает, что выполнять все требования Джан Пьеро очень сложно, но «если слушать Гасперини, он сделает тебя лучше».

То есть, тренер подбирает исполнителей под свое видение футбола и доводит их до ума. Его игроки не лишены права на импровизацию и не являются рабами системы, но они обязаны в нее вписаться, подчинив собственные интересы командным. Не каждому удается раскрыться с первых же матчей, однако тот, кто хочет развиваться, делает это и находит себя в схемах «Аталанты». Так происходило не только с Пашаличем и Гозенсом — еще с украинцем Малиновским, за полгода превратившимся в одну из звезд клуба.

Универсализм Пашалича

Второй момент — тактическая гибкость Гасперини. У него есть принципы: высокая линия обороны, вовлеченность в созидательную игру центральных защитников и сложная система прессинга. Но Джан Пьеро — не догматик, у него достаточно вариантов для организации атакующей игры. Это важно, потому что с высокой долей вероятности Миранчук будет нацелен на созидание.

На флангах Алексей точно не потребуется. Они сейчас представляют собой нечто среднее между защитниками-латералями и крайними хавами, там работают моторные Гозенс, Кастань и Хатебур. Опорная зона — тоже не для Миранчука. С отбором и работоспособностью у него все в порядке, но там имеются Фройлер, Тамез и Де Рун, которого иногда отодвигают в защиту.

Место Алексея — в атакующей тройке, и вот здесь возможны варианты. Прежде всего, речь о том, какую тактику выберет тренер, и каким образом будет развернут наступательный треугольник «Аталанты». Гасперини и тут может удивить, и, например, в Лиге чемпионов против «Валенсии» (4:1), когда все гадали, на кого из классических центрфорвардов сделают ставку — Сапату или Муриэля — черно-синие вышли с легкой атакой и Пашаличем на позиции «десятки».

Хорват, а также Малиновский — главные универсалы Гасперини. Оба способны исполнить роли как классических центрхавов, так и подниматься выше. Пашалич, например, выходил даже в атаке. Что касается украинца, то в «Аталанте» стараются максимально использовать его главные козыри — высокую мобильность и поставленный удар.

Версии атакующего треугольника

Теперь — детально о перспективах Миранчука при разных вариантах построения игры, любой из которых подразумевает активное участие в прессинге, начинающемся у чужой штрафной. Первая схема — когда треугольник атакующего трио развернут острием вниз. Здесь ниже форвардов чаще действует аргентинец Гомес, который в свои 32 года носится, как молодой, и предан «Аталанте» душой. Может ли Миранчук заменить ветерана? Вполне. Во-первых, у него есть нужные игровые качества. Во-вторых, Гомес способен сыграть выше. Как в ответной встрече с «Валенсией» (4:3), когда он в паре с Иличичем действовал ближе к воротам соперника.

Опять же, данный вариант подразумевает и мощную (Сапата — Муриэль), и гибридную (Сапата/Муриэль — Гомес/Пашалич), и легкую атаку. Последний вариант — это еще и возможность для Миранчука самому располагаться выше. То есть, в роли «десятки» или «ложной девятки» конкурентами будут Пашалич, Гомес и Малиновский. На месте одного из форвардов — результативно проведшие прошлый сезон Муриэль с Сапатой, и опять же Гомес с Пашаличем.

Отдельная тема — Иличич, которого накрыла депрессия, и словенец задумывается о завершении карьеры. Если Йосип возьмет себя в руки — то он прямой конкурент Миранчука при любой схеме (так что лучше не брал бы).

В том числе и той, когда на острие выходит один футболист, а его поддерживает пара инсайдов. Как кажется, такой вариант в большей степени подходит Алексею. Здесь есть возможность обыграться с напарником, а также центральный нападающий как адресат передач. Про ситуативную смену позиций даже не стоит лишний раз вспоминать, потому что для «Аталанты» это норма. А активные включения кого-то из центральных хавов и мобильность фланговых игроков расширяет разнообразие вариантов ведения атаки.