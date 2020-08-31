Источник: «Барселона» не будет платить Месси зарплату за пропущенные им дни
Лионель Месси не будет получать зарплату за те дни, которые он проведет вне команды после ее выхода из отпуска.
Лионель Месси не будет получать зарплату за те дни, которые он проведет вне команды после ее выхода из отпуска.
Об этом в своем Twitter сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери. Ранее стало известно, что аргентинец отказался проходить медосмотр и участвовать в предсезонном сборе.
До этого Палмери также сообщил, что «Манчестер Сити» готов заплатить Лионелю Месси 500 миллионов евро за пять лет. В таком случае три сезона он отыграет в «Ман Сити», после чего перейдет в клуб MLS «Нью-Йорк Сити» еще на два сезона.
33-летний Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Нападающий десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. За период выступлений в каталонском клубе он шесть раз получал «Золотой мяч».