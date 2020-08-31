Экс-вратарь «Барселоны» и «Манчестер Сити» Клаудио Браво перешёл в «Бетис»

Браво вернётся в Ла Лигу после 10 лет, проведённых за «Реал Сосьедад», и 4 лет за «Барселону». Чилиец подписал годичное соглашение с опцией продления ещё на один сезон. В «Бетисе» Клаудио вновь поработает под руководством своего соотечественника Мануэля Пеллегрини, возглавлявшего «Манчестер Сити», который принял команду в начале августа.