Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чайка
Факел
Футбол. Зарубежный
30.08
Брест
Марсель
23
Футбол. Премьер-лига
30.08
Рубин
Тамбов
22
Футбол. Премьер-лига
30.08
Сочи
Урал
00
Футбол. Премьер-лига
30.08
Краснодар
Ростов
11
Футбол. Первый дивизион
30.08
Балтика
Акрон
10
Все события
Фоторепортажи
10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
09:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-вратарь «Барселоны» и «Манчестер Сити» Клаудио Браво перешёл в «Бетис»

Испанский «Бетис» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 37-летним чилийским вратарём Клаудио Браво, находившимся без клуба после окончания контракта с английским «Манчестер Сити».

Наверх
Источник: AP 2020

Браво вернётся в Ла Лигу после 10 лет, проведённых за «Реал Сосьедад», и 4 лет за «Барселону». Чилиец подписал годичное соглашение с опцией продления ещё на один сезон. В «Бетисе» Клаудио вновь поработает под руководством своего соотечественника Мануэля Пеллегрини, возглавлявшего «Манчестер Сити», который принял команду в начале августа.

Ранее 37-летнего игрока связывали с переездом в MLS в клуб «Нью-Йорк Сити».

Подписание Клаудио Браво стало вторым для «Бетиса» в текущем трансферном окне после перехода правого защитника Мартина Монтойи из «Брайтона».

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Бетис» финишировал на 15-м месте, опередив команды из зоны вылета как минимум на 5 очков и пропустив за сезон 60 мячей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
Чемпиона будто подменили. «Зенит» не забил и упустил лидерство
4 русских гола в матче НХЛ. Гурьянов почти вывел клуб в финал
«Краснодар» и «Ростов» выдали страстное дерби. Мусаева удалили
Будет вам Соболев. Помирился с Дзюбой и получил вызов в сборную
Миранчуком интересовалась «Барса». Кикнадзе раскрыл подробности
Семин раскритиковал руководство «Локо» за продажу Миранчука
СМИ: «Барселона» не будет платить Месси за пропущенные им дни
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь