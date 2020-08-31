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11:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинский футболист «Аталанты» оценил переход Миранчука

Украинский полузащитник итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал переход Алексея Миранчука в клуб из Бергамо.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в матче шестого тура Российской премьер-лиги. После игры Миранчук, который пропускал встречу из-за травмы, вышел к болельщикам и произнес прощальную речь. Позднее «Локомотив» на своем сайте объявил о договоренности с «Аталантой» о переходе 24-летнего российского игрока.

«Буду ли я уходить из клуба из-за трансфера Миранчука? Нет, даже разговоров таких не было. Кто-то просто написал это в интернете. Но это всего лишь слухи», — заявил Малиновский в интервью украинскому телеканалу «Футбол 1».

Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Аталанта» заплатит за трансфер Миранчука 15 миллионов евро.

Миранчук является воспитанником «Локомотива», в составе команды он провел 228 матчей, в которых отметился 43 голами и 45 результативными передачами.

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