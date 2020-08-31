Украинский футболист «Аталанты» оценил переход Миранчука
Украинский полузащитник итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал переход Алексея Миранчука в клуб из Бергамо.
Украинский полузащитник итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал переход Алексея Миранчука в клуб из Бергамо.
В воскресенье «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в матче шестого тура Российской
«Буду ли я уходить из клуба
Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Аталанта» заплатит за трансфер Миранчука 15 миллионов евро.
Миранчук является воспитанником «Локомотива», в составе команды он провел 228 матчей, в которых отметился 43 голами и 45 результативными передачами.