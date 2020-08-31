«Барселона» не намерена применять санкции к Месси из-за пропуска медосмотра
«Барселона» не планирует применять санкции в отношении нападающего команды Лионеля Месси
«Барселона» не планирует применять санкции в отношении нападающего команды Лионеля Месси
Однако ранее в СМИ появилась информация, что руководство
Ранее аргентинец не прибыл на прохождение
Напомним, главным претендентом в борьбе за аргентинского игрока является «Манчестер Сити». «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать его лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает покинуть стан