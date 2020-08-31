«Барселона» не намерена применять санкции к Месси из-за пропуска медосмотра

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Однако ранее в СМИ появилась информация, что руководство сине-гранатовых приняло решение о пропорциональном сокращении зарплаты Лионеля Месси за каждый день его отсутствия с командой.

Ранее аргентинец не прибыл на прохождение ПЦР-тестов. Сообщалось, что он уведомил каталонцев, что не будет присутствовать на предсезонном сборе.