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13:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Обладатель «Золотой бутсы» Иммобиле продлил контракт с «Лацио» на 5 лет

Нападающий Чиро Иммобиле продлил контракт с «Лацио», сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

По словам директора по связам с общественностью Стефано де Мартино, контракт с 30-летним форвардом подписан на пять сезонов, до 2025 года.

Иммобиле перешел в «Лацио» из «Севильи» в 2016 году. В прошедшем сезоне он забил 36 голов в серии A и завоевал «Золотую бутсу» как лучший бомбардир европейских чемпионатов.

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