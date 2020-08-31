Обладатель «Золотой бутсы» Иммобиле продлил контракт с «Лацио» на 5 лет
Нападающий Чиро Иммобиле продлил контракт с «Лацио», сообщает официальный сайт клуба.
Нападающий Чиро Иммобиле продлил контракт с «Лацио», сообщает официальный сайт клуба.
По словам директора по связам с общественностью Стефано де Мартино, контракт с 30-летним форвардом подписан на пять сезонов, до 2025 года.
Иммобиле перешел в «Лацио» из «Севильи» в 2016 году. В прошедшем сезоне он забил 36 голов в серии A и завоевал «Золотую бутсу» как лучший бомбардир европейских чемпионатов.