Отец Месси проведет переговоры с «Барселоной» о переходе футболиста в «Сити» за $133 млн

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Как ожидается, Хорхе Месси прибудет в Барселону на этой неделе из аргентинского города Росарио для встречи с президентом клуба Хосепом Бартомеу, которая запланирована на среду. Месси и его отец по-прежнему надеются, что «Барса» согласится с уходом игрока в «Манчестер Сити» за меньшую сумму, отмечает издание.

Ранее клуб из Манчестера заявил о готовности предложить нападающему «Барселоны» Месси €500 млн. Каталонцы же требовали за трансфер игрока выплату отступных в размере €700 млн. Позднее газета «Дейли миррор» проинформировала, что «Барселона» готова продать Месси «Манчестер Сити» за €280 млн. Контракт аргентинца с «Барселоной» рассчитан до 30 июля 2021 года.

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Месси ранее заявил «Барселоне» о желании покинуть клуб. В субботу 33-летний аргентинец не явился на медицинское обследование перед началом сбора. Руководство «Барселоны» приняло решение пропорционально снижать зарплату Месси, который ежедневно зарабатывает €110 тыс., за каждый пропущенный день сборов.