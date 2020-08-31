Месси сказал руководству, что больше не считает себя игроком «Барселоны»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в категоричной форме отказался принимать участие в тренировках с командой, сообщает Marca.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в категоричной форме отказался принимать участие в тренировках с командой, сообщает Marca.
По информации источника, аргентинец сегодня, 31 августа, пропустил первую тренировку и заявил, что больше не считает себя игроком
Согласно контракту, если Месси пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован в размере 25% от заработной платы.
Напомним, главным претендентом в борьбе за аргентинского игрока является «Манчестер Сити». «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать его лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает покинуть стан