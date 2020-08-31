Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чайка
Факел
Футбол. Премьер-лига
30.08
Рубин
Тамбов
22
Футбол. Премьер-лига
30.08
Сочи
Урал
00
Футбол. Премьер-лига
30.08
Краснодар
Ростов
11
Футбол. Первый дивизион
30.08
Балтика
Акрон
10
Футбол. Зарубежный
30.08
Брест
Марсель
23
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
16:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси сказал руководству, что больше не считает себя игроком «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в категоричной форме отказался принимать участие в тренировках с командой, сообщает Marca.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

По информации источника, аргентинец сегодня, 31 августа, пропустил первую тренировку и заявил, что больше не считает себя игроком сине-гранатовых. Футболист также сказал, что не прибудет в расположение клуба к началу чемпионата Испании. «Барселона», в свою очередь, надеется, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам.

Согласно контракту, если Месси пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован в размере 25% от заработной платы.

Ранее аргентинец не прибыл на прохождение ПЦР-тестов. Сообщалось, что он уведомил каталонцев, что не будет присутствовать на предсезонном сборе.

Напомним, главным претендентом в борьбе за аргентинского игрока является «Манчестер Сити». «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать его лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает покинуть стан сине-гранатовых на правах свободного агента, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
С Сербией сыграет почти тот же состав, что с Бельгией
4 русских гола в матче НХЛ. Гурьянов почти вывел клуб в финал
Отец Месси проведет переговоры с «Барселоной» о переходе
«Локомотив» трогательно попрощался с Миранчуком
Бешеная форма. Тайсон показал новое эпичное видео с тренировки
Украинский футболист «Аталанты» оценил переход россиянина
«Динамо» узнало соперника по отборочному раунду Лиги Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь