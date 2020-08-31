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17:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Капелло оценил перспективы Миранчука в «Аталанте»

Бывший тренер сборной Россия Фабио Капелло в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

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Источник: РИА "Новости"

— Я очень рад за Алексея, — заявил Капелло «СЭ». — Хорошо, что он перешел именно в «Аталанту» — это организованная команда. Там работает квалифицированный тренер. Алексей — игрок уровня Лиги чемпионов, это шаг вперед для него. Здорово, что он переехал в итальянский чемпионат, это сильная лига. Я надеюсь, что Миранчук добьется успеха.

Миранчук — сильный игрок, квалифицированный, физически хорошо готовый, с отличным пониманием футбола. «Аталанта» совершила хорошее приобретение.

Аталанта (Бергамо)

30 августа стало известно о договоренности «Локомотива» и «Аталанты» о трансфере 24-летнего россиянина. В текущем сезоне хавбек провел четыре матча, в которых забил 2 мяча и сделал одну результативную передачу.

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