Капелло оценил перспективы Миранчука в «Аталанте»

— Я очень рад за Алексея, — заявил Капелло «СЭ». — Хорошо, что он перешел именно в «Аталанту» — это организованная команда. Там работает квалифицированный тренер. Алексей — игрок уровня Лиги чемпионов, это шаг вперед для него. Здорово, что он переехал в итальянский чемпионат, это сильная лига. Я надеюсь, что Миранчук добьется успеха.