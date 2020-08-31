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21:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Еще один футболист «Барселоны» захотел покинуть клуб

Чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль захотел расторгнуть контракт с клубом. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

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Источник: AFP 2020

33-летний чилиец начал переговоры с клубом о досрочном разрыве соглашения. В услугах Видаля заинтересован миланский «Интер». Контракт с сине-гранатовыми истекает летом 2021 года.

Аналогичная ситуация у еще одного футболиста «Барселоны» — Луиса Суареса. Контракт уругвайца также истекает в 2021 году. Среди претендентов на игрока — клуб из США «Интер Майами».

Барселона (Барселона)

Также клуб хочет покинуть лидер команды аргентинский нападающий Лионель Месси. Основным претендентом на аргентинца считают английский «Манчестер Сити». «Горожане» готовы платить аргентинцу 50 миллионов евро в год, а еще 250 миллионов получит в качестве бонуса после отъезда в США.

Видаль известен по выступлениям за «Баварию» и «Ювентус». За сине-гранатовых он играет с 2018 года.

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