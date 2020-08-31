Футболистки «Динамо-БГУФК» впервые выиграли Кубок Беларуси
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки столичного «Динамо-БГУФК» впервые стали обладательницами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки столичного «Динамо-БГУФК» впервые стали обладательницами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в решающем поединке 29-го женского кубкового розыгрыша на поле минского стадиона «Динамо» подопечные Юрия Малеева одолели в серии послематчевых пенальти действующих чемпионок страны спортсменок «Минска». В основное и дополнительное время соперницы не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
В полуфинальных встречах «Динамо-БГУФК» дважды разгромило спортсменок «Бобруйчанки» — 5:1 (в гостях) и 7:2 (дома). Футболистки «Минска» с трудом одолели соперниц из гродненского «Немана», победив с одинаковым результатом 1:0 дома и на выезде.
Футболистки «Бобруйчанки» 10 раз становились обладательницами Кубка Беларуси, у ФК «Минск» — восемь трофеев, могилевская «Надежда» четырежды побеждала в кубковом турнире, по три раза Кубком владели спортсменки «Зоркi-БДУ» и витебского «Университета».