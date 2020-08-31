Клуб: задержанных в Минске футболистов отпустили

«Сергея Козеку отпустили из милиции. Уголовное дело против него приостановлено», — говорится в сообщении. Там отмечается, что позже из милиции был отпущен и Расолько.
Ранее в МВД сообщали, что в ходе акции оппозиции в воскресенье в Минске был поврежден милицейский автомобиль, задержаны три человека. Позже издание «Прессбол» сообщило, что задержали двух футболистов клуба «Крумкачы». В пресс-службе клуба РИА Новости заявили, что футболисты не участвовали в протестах, а возвращались с тренировки, в этой связи там выражали надежду на то, что игроков в итоге отпустят.
«Крумкачы» — футбольный клуб из Минска, основанный в 2014 году. Выступает в Первой лиге чемпионата Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.