Клуб: задержанных в Минске футболистов отпустили

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«Сергея Козеку отпустили из милиции. Уголовное дело против него приостановлено», — говорится в сообщении. Там отмечается, что позже из милиции был отпущен и Расолько.

Ранее в МВД сообщали, что в ходе акции оппозиции в воскресенье в Минске был поврежден милицейский автомобиль, задержаны три человека. Позже издание «Прессбол» сообщило, что задержали двух футболистов клуба «Крумкачы». В пресс-службе клуба РИА Новости заявили, что футболисты не участвовали в протестах, а возвращались с тренировки, в этой связи там выражали надежду на то, что игроков в итоге отпустят.

«Крумкачы» — футбольный клуб из Минска, основанный в 2014 году. Выступает в Первой лиге чемпионата Белоруссии.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.