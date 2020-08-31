Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» до конца сезона

Новое соглашение с 38-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2020/21. В понедельник Ибрагимович присоединился к товарищам по команде в спортивном центре «Миланелло».

Ибрагимович ранее выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, после чего перешел во французский «Пари Сен-Жермен». В январе текущего года форвард вернулся в итальянский клуб. В минувшем сезоне швед провел за «россонери» 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей.