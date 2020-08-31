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22:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» до конца сезона

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. «Милан» продлил контракт со шведским футболистом Златаном Ибрагимовичем, сообщается на сайте итальянского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Новое соглашение с 38-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2020/21. В понедельник Ибрагимович присоединился к товарищам по команде в спортивном центре «Миланелло».

Ибрагимович ранее выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, после чего перешел во французский «Пари Сен-Жермен». В январе текущего года форвард вернулся в итальянский клуб. В минувшем сезоне швед провел за «россонери» 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей.

Милан (Милан)

Также за свою карьеру Ибрагимович выступал за шведский «Мальме», голландский «Аякс», итальянские «Ювентус» и «Интер», испанскую «Барселону», английский «Манчестер Юнайтед» и американский «Лос-Анджелес Гэлакси».

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