Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» до конца сезона
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. «Милан» продлил контракт со шведским футболистом Златаном Ибрагимовичем, сообщается на сайте итальянского клуба.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. «Милан» продлил контракт со шведским футболистом Златаном Ибрагимовичем, сообщается на сайте итальянского клуба.
Новое соглашение с 38-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2020/21. В понедельник Ибрагимович присоединился к товарищам по команде в спортивном центре «Миланелло».
Ибрагимович ранее выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, после чего перешел во французский «Пари Сен-Жермен». В январе текущего года форвард вернулся в итальянский клуб. В минувшем сезоне швед провел за «россонери» 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей.
Также за свою карьеру Ибрагимович выступал за шведский «Мальме», голландский «Аякс», итальянские «Ювентус» и «Интер», испанскую «Барселону», английский «Манчестер Юнайтед» и американский «Лос-Анджелес Гэлакси».