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09:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бока Хуниорс» приостановил тренировки из-за случаев заражения COVID

Аргентинский «Бока Хуниорс» приостановил тренировки на 72 часа из-за случаев заражения коронавирусом в команде, сообщается на сайте футбольного клуба.

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«В ночь на 29 августа (у нескольких игроков) были выявлены симптомы, схожие с COVID-19, поэтому на следующий день было проведено тестирование, которое дало положительные результаты у некоторых игроков. 30 августа были сделаны повторные ПЦР-тесты всем членам команды, что выявило вспышку инфекции», — говорится в сообщении.

«По этим причинам и для обеспечения максимальной безопасности здоровья, вся команда изолирована в своих комнатах. Тренировки были приостановлены на 72 часа, после чего будут проведены новые тесты ПЦР», — сказано в релизе.

Отмечается, что с момента возобновления тренировок футболисты «Боки» проходили тестирование на COVID-19 дважды в неделю. В общей сложности было выполнено более 500 тестов, все они показали отрицательный результат.

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