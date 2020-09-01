«Бока Хуниорс» приостановил тренировки из-за случаев заражения COVID

«В ночь на 29 августа (у нескольких игроков) были выявлены симптомы, схожие с COVID-19, поэтому на следующий день было проведено тестирование, которое дало положительные результаты у некоторых игроков. 30 августа были сделаны повторные ПЦР-тесты всем членам команды, что выявило вспышку инфекции», — говорится в сообщении.

«По этим причинам и для обеспечения максимальной безопасности здоровья, вся команда изолирована в своих комнатах. Тренировки были приостановлены на 72 часа, после чего будут проведены новые тесты ПЦР», — сказано в релизе.

Отмечается, что с момента возобновления тренировок футболисты «Боки» проходили тестирование на COVID-19 дважды в неделю. В общей сложности было выполнено более 500 тестов, все они показали отрицательный результат.