«Бока Хуниорс» приостановил тренировки из-за случаев заражения COVID
Аргентинский «Бока Хуниорс» приостановил тренировки на 72 часа
Аргентинский «Бока Хуниорс» приостановил тренировки на 72 часа
«В ночь на 29 августа (у нескольких игроков) были выявлены симптомы, схожие с COVID-19, поэтому на следующий день было проведено тестирование, которое дало положительные результаты у некоторых игроков. 30 августа были сделаны повторные
«По этим причинам и для обеспечения максимальной безопасности здоровья, вся команда изолирована в своих комнатах. Тренировки были приостановлены на 72 часа, после чего будут проведены новые тесты ПЦР», — сказано в релизе.
Отмечается, что с момента возобновления тренировок футболисты «Боки» проходили тестирование на COVID-19 дважды в неделю. В общей сложности было выполнено более 500 тестов, все они показали отрицательный результат.