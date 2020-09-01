Диего Форлан покинул пост тренера уругвайского «Пеньяроля»
Диего Форлан покинул пост главного тренера уругвайского футбольного клуба «Пеньяроль», сообщается на странице команды в Twitter.
Диего Форлан покинул пост главного тренера уругвайского футбольного клуба «Пеньяроль», сообщается на странице команды в Twitter.
В своем аккаунте в Twitter 41-летний Форлан, возглавивший команду в декабре прошлого года, поблагодарил клуб за предоставленную ему возможность. В воскресенье «Пеньяроль» уступил «Монтевидео Уондерерз» со счетом 0:2 в матче чемпионата Уругвая. В девяти играх «Пеньяроль» набрал 12 очков и отстает от лидирующего «Уондерерз» на 7 баллов.
Новым главным тренером «Пеньяроля» назначен Марио Саралеги.
Форлан объявил о завершении карьеры в августе 2019 года. Ранее он выступал за аргентинский «Индепендьенте», английский «Манчестер Юнайтед», испанские «Вильярреал» и «Атлетико», итальянский «Интер», бразильский «Интернасьонал», японскую «Осаку», уругвайский «Пеньяроль», индийский «Мумбаи Сити», гонконгский «Китчи».
За сборную Уругвая Форлан провел 112 матчей, забил 36 голов. На чемпионате мира 2010 года в ЮАР, где сборная Уругвая заняла четвертое место, Форлан стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира, забив пять мячей.