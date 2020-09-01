СМИ: Суарес и Видаль — единственные игроки «Барсы», требующие сохранить Месси

Главным претендентом на Месси остается «Манчестер Сити», который возглавляет бывший тренер каталонцев Хосеп Гвардьола. «Сити» готов предложить ему контракт на пять лет, из которых три года Месси проведет в Англии, а оставшиеся два — в клубе MLS «Нью-Йорк Сити». За пять лет аргентинец может заработать 500 миллионов евро (50 миллионов за каждый год контракта плюс 250 миллионов бонусом за переезд в США).