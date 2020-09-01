В «Манчестер Сити» посоветовали Месси остаться в «Барселоне»

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Гвардиола разговаривал с аргентинцем по телефону. Специалист заметил, что, учитывая экономические трудности трансфера, лучшее, что Месси может сделать, — это продолжать играть за каталонцев и завершить карьеру на домашнем стадионе сине-гранатовых «Камп Ноу».

Кроме того, по информации издания, «Сити» откажется от идеи подписать Месси, если за футболиста придется платить. Переход аргентинца за деньги неприемлем для «горожан», так как зарплата форварда уже станет серьезной нагрузкой для клуба.

Ранее 1 сентября Месси предрекли суд с сине-гранатовыми. Разбирательства ждут футболиста в случае, если не удастся урегулировать разногласия с каталонцами относительно его ухода из клуба.

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«Барселона» при этом намерена сохранить футболиста. Футбольные власти Испании также не санкционируют расторжение контракта без выплаты неустойки. В случае с каталонским клубом речь идет о 700 миллионах евро отступных. Текущий контракт Месси с клубом действует до лета 2021 года.