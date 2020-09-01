Два игрока «Кадиса» заразились коронавирусом
Три случая заражения коронавирусом выявлено в испанском футбольном клубе «Кадис», сообщается на сайте команды.
Три случая заражения коронавирусом выявлено в испанском футбольном клубе «Кадис», сообщается на сайте команды.
Инфицированы два члена основной команды и один представитель тренерского штаба. Зараженные изолированы на несколько дней, результаты тестов переданы органам здравоохранения. Тренировка команды во вторник отменена.
«Кадис» по итогам прошедшего сезона вышел в высший дивизион испанского футбола. Чемпионат Испании стартует в середине сентября.