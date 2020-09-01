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14:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Два игрока «Кадиса» заразились коронавирусом

Три случая заражения коронавирусом выявлено в испанском футбольном клубе «Кадис», сообщается на сайте команды.

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Инфицированы два члена основной команды и один представитель тренерского штаба. Зараженные изолированы на несколько дней, результаты тестов переданы органам здравоохранения. Тренировка команды во вторник отменена.

«Кадис» по итогам прошедшего сезона вышел в высший дивизион испанского футбола. Чемпионат Испании стартует в середине сентября.

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