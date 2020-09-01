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16:57 (мск), источник: Sport24

Ракитич перешел из «Барселоны» в «Севилью»

Хорватский полузащитник Иван Ракитич перешел из «Барселоны» в «Севилью». Оба клуба сообщили об этом на своих официальных ресурсах.

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Источник: Sport24

На сайте «Барселоны» отмечается, что «Севилья» заплатит за Ракитича 1,5 млн евро плюс 9 млн евро в виде бонусов.

Контракт Ракитича с «Севильей» рассчитан до 30 июня 2024 года.

32-летний футболист за 6 сезонов в «Барселоне» выиграл 13 трофеев. В общей сложности он провел в составе каталонской команды 310 матчей, в которых забил 36 голов и сделал 36 голевых передач.

Ракитич играл за «Севилью» с 2011 по 2014 год до перехода в «Барселону». В составе «Севильи» он провел 149 матчей, в которых забил 32 гола и сделал 41 голевую передачу.

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