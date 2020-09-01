В поисках антикризисного тренера. Кто может возглавить «Астану» после Билека

Источник: ФК "Астана"

Казахстанские тренеры

Из поколения опытных специалистов «Астана» никого не рассматривала, но в списке кандидатов мелькали фамилии двух молодых и прогрессивных тренеров — Григория Бабаяна и Андрея Карповича. Возвращение Бабаяна — сложная история со всех сторон и маловероятная, хотя в столичном клубе по-прежнему котируют человека, который застал все большие успехи «Астаны» и даже имеет к ним прямое отношение.

У Карповича не так много тренерского опыта на большом уровне, да, у него был короткий промежуток работы в «Кайрате» будучи главным, но этого явно мало. В «Окжетпесе» Андрей Владимирович изначально оказался в скромных условиях бюджета и состава, поэтому показать что-то выше уровня возможностей клуба пока не сумел. Тем не менее, Карпович остается одним из претендентов на пост тренера «Астаны».

Российские тренеры

Сразу после того, как «Астана» провалилась в Бресте, в столичный клуб пошли звонки и сообщения от агентов российских специалистов. Среди тех россиян, кто сейчас свободен, в «Астане» нет восторга ни от одной кандидатуры. Зимой «Астана» действительно хотела заполучить Валерия Карпина, но ни тогда, ни сейчас шансов на положительный исход не было. При этом, возможно, клуб все-таки рассмотрит одного тренера из России, который уже работал в Казахстане.

Русскоязычные тренеры

Возвращение Станимира Стойлова — столь же сложная и еще менее вероятная история, как с Бабаяном. Вероятно, в списке претендентов проскакивало еще несколько фамилий из Болгарии, в частности, Георгий Дерменджиев, Николай Костов и Стойчо Младенов. Все они знакомы с казахстанским футболом, но никто из них не выглядит для «Астаны» антикризисным тренером, способным решить проблемы команды за короткое время.

На днях в Беларуси освободился еще один интересный коуч в лице Юрия Вернидуба. Но в «Астане» предметного интереса к украинскому тренеру не проявляли.

Напомним, что об уходе Билека «Астана» объявила 26 августа. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен британец Пол Эшуорт. Под его руководством столичный клуб сыграл вничью с «Таразом» (1:1). «Астана» с 11 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая на семь баллов от лидирующего «Кайрата», сыгравшего на матч больше.