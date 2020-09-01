«Он имеет большую ценность для «Аталанты». Гасперини — о важности Миранчука

— Мы определили его как игрока, который заменит Иличича, — приводит слова Гасперини SOS Fanta. — В прошлом сезоне мы рассчитывали на него, но всем известно, что потом произошло.

Сейчас мы находимся на этапе создания команды. Со своими характеристиками Миранчук имеет большую ценность для нас. К сожалению, он получил травму. Повреждение несерьезное, но он может пропустить несколько недель. Мы рассчитываем на него.

Аталанта (Бергамо) Все о команде