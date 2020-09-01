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18:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Он имеет большую ценность для «Аталанты». Гасперини — о важности Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о полузащитнике Алексее Миранчуке, который недавно перешел в итальянский клуб.

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— Мы определили его как игрока, который заменит Иличича, — приводит слова Гасперини SOS Fanta. — В прошлом сезоне мы рассчитывали на него, но всем известно, что потом произошло.

Сейчас мы находимся на этапе создания команды. Со своими характеристиками Миранчук имеет большую ценность для нас. К сожалению, он получил травму. Повреждение несерьезное, но он может пропустить несколько недель. Мы рассчитываем на него.

Аталанта (Бергамо)

В текущем сезоне 24-летний российский футболист провел 5 матчей за «Локомотив», забил два гола и сделал три результативные передачи.

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