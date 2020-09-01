«Крумкачы» победили минское «Динамо» и вышли в 1/8 финала розыгрыша футбольного Кубка Беларуси

Сегодня на поле столичного СОК «Олимпийский» представители первой лиги национального чемпионата забили динамовцам по мячу в каждом тайме. На 18-й минуте игры счет открыл Сергей Линько, а на 50-й минуте встречи Михаил Колядко установил окончательный результат.
На этой неделе состоится еще один поединок 1/16 финала: в субботу, 5 сентября, «Островец» сыграет на своем поле с футболистами «Минска». Дата матча «Слоним-2017» — «Неман» (Гродно) определится позже.
Ранее в 1/8 финала кубкового розыгрыша вышли борисовский БАТЭ, брестское «Динамо», солигорский «Шахтер», жодинское «Торпедо-БелАЗ», «Городея», брестский «Рух», мозырская «Славия», «Витебск», «Слуцк», «Ислочь», минский «Энергетик-БГУ», а также два представителя первой лиги национального первенства речицкий «Спутник» и дзержинский «Арсенал».