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18:28 (мск), источник: БЕЛТА

«Крумкачы» победили минское «Динамо» и вышли в 1/8 финала розыгрыша футбольного Кубка Беларуси

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского клуба «Крумкачы» сенсационно обыграли столичное «Динамо» со счетом 2:0 и стали участниками 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Фото из VK-аккаунта НФК Крумкачы, Мінск

Сегодня на поле столичного СОК «Олимпийский» представители первой лиги национального чемпионата забили динамовцам по мячу в каждом тайме. На 18-й минуте игры счет открыл Сергей Линько, а на 50-й минуте встречи Михаил Колядко установил окончательный результат.

На этой неделе состоится еще один поединок 1/16 финала: в субботу, 5 сентября, «Островец» сыграет на своем поле с футболистами «Минска». Дата матча «Слоним-2017» — «Неман» (Гродно) определится позже.

Ранее в 1/8 финала кубкового розыгрыша вышли борисовский БАТЭ, брестское «Динамо», солигорский «Шахтер», жодинское «Торпедо-БелАЗ», «Городея», брестский «Рух», мозырская «Славия», «Витебск», «Слуцк», «Ислочь», минский «Энергетик-БГУ», а также два представителя первой лиги национального первенства речицкий «Спутник» и дзержинский «Арсенал».

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