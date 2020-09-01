Лучший бомбардир расторг контракт с клубом КПЛ
Полузащитник «Кызыл-Жар СК» Габриэл Энаке расторг контракт с петропавловским клубом. Об этом футболист рассказал в интервью Prosport.ro.
Полузащитник «Кызыл-Жар СК» Габриэл Энаке расторг контракт с петропавловским клубом. Об этом футболист рассказал в интервью Prosport.ro.
Соглашение румына с казахстанским клубом действовало до лета 2022 года. По словам легионера, период, проведенный во время пандемии вдали от дома, повлиял на него, и поэтому он решил покинуть Казахстан.
Энаке покинул «Кызыл-Жар СК» в статусе лучшего бомбардира команды — два гола в пяти матчах.
«Это было мое решение, потому что
До Казахстана Энаке выступал на родине за «Астру», «Миовени», «Стяуа», сербский «Партизан» и казанский «Рубин». За сборную Румынии в период с 2014 по 2016 год провел пять матчей.