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20:11 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир расторг контракт с клубом КПЛ

Полузащитник «Кызыл-Жар СК» Габриэл Энаке расторг контракт с петропавловским клубом. Об этом футболист рассказал в интервью Prosport.ro.

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Источник: ПФЛК

Соглашение румына с казахстанским клубом действовало до лета 2022 года. По словам легионера, период, проведенный во время пандемии вдали от дома, повлиял на него, и поэтому он решил покинуть Казахстан.

Энаке покинул «Кызыл-Жар СК» в статусе лучшего бомбардира команды — два гола в пяти матчах.

«Это было мое решение, потому что из-за этой пандемии я пережил очень тяжелый период для моей психики. У меня есть предложения, я веду переговоры с двумя командами из Румынии, одной из Греции и клубом второй лиги из Турции. Я хочу хорошенько подумать, и в ближайшее время приму решение. Лично я хотел бы отыграть два-три года за границей, прежде чем вернусь в Лигу 1. Но я бы хотел участвовать в серьезном проекте, поэтому я очень хорошо взвешиваю предложения, которые у меня есть», — сказал Энаке.

До Казахстана Энаке выступал на родине за «Астру», «Миовени», «Стяуа», сербский «Партизан» и казанский «Рубин». За сборную Румынии в период с 2014 по 2016 год провел пять матчей.

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