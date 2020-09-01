Лучший бомбардир расторг контракт с клубом КПЛ

Соглашение румына с казахстанским клубом действовало до лета 2022 года. По словам легионера, период, проведенный во время пандемии вдали от дома, повлиял на него, и поэтому он решил покинуть Казахстан.

«Это было мое решение, потому что из-за этой пандемии я пережил очень тяжелый период для моей психики. У меня есть предложения, я веду переговоры с двумя командами из Румынии, одной из Греции и клубом второй лиги из Турции. Я хочу хорошенько подумать, и в ближайшее время приму решение. Лично я хотел бы отыграть два-три года за границей, прежде чем вернусь в Лигу 1. Но я бы хотел участвовать в серьезном проекте, поэтому я очень хорошо взвешиваю предложения, которые у меня есть», — сказал Энаке.