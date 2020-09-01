Де Йонг: В «Барселоне» царит хаос. Если Месси уйдет, это будет огромным ударом для клуба
Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг, находящийся сейчас в расположении сборной Голландии, откровенно высказался о ситуации в каталонском клубе.
Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг, находящийся сейчас в расположении сборной Голландии, откровенно высказался о ситуации в каталонском клубе.
После унизительного поражения от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов руководство «Барселоны» затеяло перестройку. В клубе появился новый спортивный директор, а должность главного тренера занял Рональд Куман.
Нападающий Лионель Месси заявил руководству о желании покинуть команду, но «Барселона» отказывается отпускать аргентинца, пока
«Царит хаос, много всего происходит. Я не говорил с Месси об этом, так что, если честно, ситуации не знаю. Но, если Месси действительно уйдет, это будет огромным ударом для команды и клуба. Когда я вернусь после матчей со сборной, увижу, что случилось в клубе.
Конечно, я буду следить за ситуацией. Даже если не хочется, вероятно, придется. Остался ли Месси в командном чате? Да (смеется). Я не звонил ему. Думаю, и так многие хотят узнать о его будущем. К тому же у нас не такие близкие отношения, чтобы я звонил ему и спрашивал, как дела.
Мой первый год в «Барселоне»? Нет победы в чемпионате, в Лиге чемпионов, двух тренеров уволили за два года… Но, когда я в отпуске, стараюсь об этом не думать, — сказал Де Йонг в интервью NOS и FOX Sports.