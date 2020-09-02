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09:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» согласовал контракт с Месси

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити», сообщает Daily Record со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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По информации издания, контракт аргентинца с «горожанами» рассчитан на пять лет и сумму в 700 млн евро. Отмечается, что Месси предложили долю в компании City Football Group, которая управляет английским клубом.

Согласно условию контракта, аргентинский форвард должен будет провести три сезона в Англии, а потом отправиться в США, где будет защищать цвета футбольного клуба «Нью-Йорк».

Несмотря на солидную сумму контракта, руководство «Барселоны» все еще пытается наладить отношения с символом клуба последних лет.

В частности, отец Месси и агент вылетел в Барселону, чтобы встретиться с президентом клуба.

Информация о том, что главная звезда «Барселоны» Лионель Месси хочет покинуть «Барселону» стала появляться после кошмарного поражения от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8.

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