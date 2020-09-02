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10:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Куман вернул в «Барселоне» правило, отмененное после ухода Гвардьолы

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман вернул правило, по которому игроки должны приезжать на базу за час до начала тренировки, сообщает Sport.es.

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Данное правило ввел Хосеп Гвардьола, возглавлявший каталонцев с 2008 по 2012 год. После его ухода оно было отменено.

Куман возглавил «Барсу» этим летом, сменив Кике Сетьена.

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