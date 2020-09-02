Куман вернул в «Барселоне» правило, отмененное после ухода Гвардьолы
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман вернул правило, по которому игроки должны приезжать на базу за час до начала тренировки, сообщает Sport.es.
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман вернул правило, по которому игроки должны приезжать на базу за час до начала тренировки, сообщает Sport.es.
Данное правило ввел Хосеп Гвардьола, возглавлявший каталонцев с 2008 по 2012 год. После его ухода оно было отменено.
Куман возглавил «Барсу» этим летом, сменив Кике Сетьена.