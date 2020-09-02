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10:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси обвинили в «величайшем предательстве в истории футбола»

Испанский журналист Эду Агирре в эфире телепередачи El Chiringuito de Jugones обвинил форварда «Барселоны» Лионеля Месси в предательстве.

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Агирре раскритиковал аргентинца, отметив, что в клубе для Месси созданы все условия, а фанаты «Барселоны» не заслуживают такого поступка от лидера атак.

«Не стоит говорить, что Месси устал. От чего устал? От хорошей зарплаты? От того, что клуб стал заложником из-за его финансовых аппетитов? От того, что с ним постоянно советуются и приводят тренеров, которых он хочет сам? Месси совершает величайшее предательство в истории футбола», — приводит Marca слова журналиста.

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Он также отметил, что из-за ухода аргентинца проиграют все: футбол, клуб и Испания.

Уже несколько недель поклонники футбола по всему мира следят за событиями, развивающимися в «Барселоне». Символ клуба Лионель Месси заявил, что не собирается продолжать карьеру в каталонском клубе.

Главным претендентом на аргентинскую звезду является «Манчестер Сити». В СМИ также появилась информация, что английский гранд уже согласовал контракт с нападающим.

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