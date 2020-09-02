Месси обвинили в «величайшем предательстве в истории футбола»
Испанский журналист Эду Агирре в эфире телепередачи El Chiringuito de Jugones обвинил форварда «Барселоны» Лионеля Месси в предательстве.
Испанский журналист Эду Агирре в эфире телепередачи El Chiringuito de Jugones обвинил форварда «Барселоны» Лионеля Месси в предательстве.
Агирре раскритиковал аргентинца, отметив, что в клубе для Месси созданы все условия, а фанаты «Барселоны» не заслуживают такого поступка от лидера атак.
«Не стоит говорить, что Месси устал. От чего устал? От хорошей зарплаты? От того, что клуб стал заложником
Он также отметил, что
Уже несколько недель поклонники футбола по всему мира следят за событиями, развивающимися в «Барселоне». Символ клуба Лионель Месси заявил, что не собирается продолжать карьеру в каталонском клубе.
Главным претендентом на аргентинскую звезду является «Манчестер Сити». В СМИ также появилась информация, что английский гранд уже согласовал контракт с нападающим.