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10:27 (мск), источник: Vesti.kz

Стойлов отказался возвращаться в «Астану»

Руководство «Астаны» пыталось вернуть Станимира Стоилова, сообщает KazFootball.kz.

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Пост главного тренера в столичном клубе стал вакантным в августе после ухода Михала Билека. «Астана» сделала предложение 53-летнему болгарскому специалисту, однако он ответил отказом. Стойлов не хочет возвращаться в клуб при нынешнем руководстве.

Стоилов возглавил «Астану» летом 2014 года. Под его руководством клуб четырежды подряд выигрывала чемпионат Казахстана, впервые в истории казахстанского футбола вышел в групповой этап Лиги чемпионов, два раза в групповой раунд Лиги Европы, а также в 1/16 финала турнира.

Последним местом работы болгарского специалиста была сборная Казахстана, которую он покинул в январе 2019 года.

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