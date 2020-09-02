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12:40 (мск), источник: Vesti.kz

У «Астаны» возникли проблемы с увольнением Билека

«Астана» все еще не достигла расторжения контракта с чешским специалистом Михалом Билеком, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: РИА "Новости"

26 августа «Астана» объявила о расторжении контракта с Билеком. Это произошло после вылета из Лиги чемпионов и поражения от «Тобола».

Однако по информации источника, руководство «Астаны» и агент специалиста не договорились об условиях расторжения. Несмотря на то, что в последнем туре премьер-лиги командой руководил Пол Эшуорт, официально главным тренером остается Билек.

Контракт Билека с клубом был подписан в январе сроком до конца сезона. Под его руководством «Астана» завоевала Суперкубок Казахстана и сыграла пять матчей в премьер-лиге.

Во время загрузки произошла ошибка.
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