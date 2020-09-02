У «Астаны» возникли проблемы с увольнением Билека
«Астана» все еще не достигла расторжения контракта с чешским специалистом Михалом Билеком, сообщает KazFootball.kz.
«Астана» все еще не достигла расторжения контракта с чешским специалистом Михалом Билеком, сообщает KazFootball.kz.
26 августа «Астана» объявила о расторжении контракта с Билеком. Это произошло после вылета из Лиги чемпионов и поражения от «Тобола».
Однако по информации источника, руководство «Астаны» и агент специалиста не договорились об условиях расторжения. Несмотря на то, что в последнем туре
Контракт Билека с клубом был подписан в январе сроком до конца сезона. Под его руководством «Астана» завоевала Суперкубок Казахстана и сыграла пять матчей в