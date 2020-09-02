Форвард «Байера» Фолланд перешел в «Монако»
Форвард Кевин Фолланд, ранее выступавший за леверкузенский «Байер», стал футболистом «Монако», сообщается на сайте монегасков.
Форвард Кевин Фолланд, ранее выступавший за леверкузенский «Байер», стал футболистом «Монако», сообщается на сайте монегасков.
Контракт с 28-летним немцем рассчитан до июня 2024 года. По данным портала transfermarkt.com, сумма трансфера составила 15,5 миллиона евро.
«Хотел бы поблагодарить руководство “Монако” за оказанное доверие, — сказал Фолланд. — Я рад присоединиться к клубу с большой историей и амбициями. С нетерпением жду возможности приступить к работе, чтобы привнести свои навыки в команду».
Фолланд выступал за «Байер» с 2016 года. В общей сложности нападающий провел за команду 148 матчей, забил 50 голов. Ранее футболист играл за немецкие «Хоффенхайм» и «Мюнхен 1860». В активе Фолланда один мяч в 10 встречах за сборную Германии.