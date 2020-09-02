Форвард «Байера» Фолланд перешел в «Монако»

Источник: Спорт РИА Новости

Контракт с 28-летним немцем рассчитан до июня 2024 года. По данным портала transfermarkt.com, сумма трансфера составила 15,5 миллиона евро.

«Хотел бы поблагодарить руководство “Монако” за оказанное доверие, — сказал Фолланд. — Я рад присоединиться к клубу с большой историей и амбициями. С нетерпением жду возможности приступить к работе, чтобы привнести свои навыки в команду».

Фолланд выступал за «Байер» с 2016 года. В общей сложности нападающий провел за команду 148 матчей, забил 50 голов. Ранее футболист играл за немецкие «Хоффенхайм» и «Мюнхен 1860». В активе Фолланда один мяч в 10 встречах за сборную Германии.