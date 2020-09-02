«Аталанта» Миранчука сыграет с «Лацио» в первом туре Серии А

1-й тур запланирован на 19—20 сентября , а последняя встреча пройдёт 23 мая 2021 года.



В 1-м туре состоится целый ряд интересных матчей. Действующий обладатель титула «Ювентус» в родных стенах примет «Сампдорию». Вернувшийся в элиту итальянского футбола «Беневенто» сыграет с «Интером». «Аталанта», состав которой пополнил Алексей Миранчук, в стартовом матче на выезде встретится с «Лацио».



Полный список матчей 1-го тура: