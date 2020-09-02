«Аталанта» Миранчука сыграет с «Лацио» в первом туре Серии А
Серия А опубликовала на официальном сайте полное расписание матчей чемпионата Италии сезона-2020/2021.
Серия А опубликовала на официальном сайте полное расписание матчей чемпионата Италии сезона-2020/2021.
1-й тур запланирован на
В 1-м туре состоится целый ряд интересных матчей. Действующий обладатель титула «Ювентус» в родных стенах примет «Сампдорию». Вернувшийся в элиту итальянского футбола «Беневенто» сыграет с «Интером». «Аталанта», состав которой пополнил Алексей Миранчук, в стартовом матче на выезде встретится с «Лацио».
Полный список матчей 1-го тура:
«Беневенто» — «Интер»
«Фиорентина» — «Торино»
«Дженоа» — «Кротоне»
«Ювентус» — «Сампдория»
«Лацио» — «Аталанта»
«Милан» — «Болонья»
«Парма» — «Наполи»
«Сассуоло» — «Кальяри»
«Удинезе» — «Специя»
«Верона» — «Рома».