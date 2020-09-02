Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Волга Ул
КАМАЗ
Футбол. Кубок России
17:00
Коломна
Родина
Футбол. Кубок России
перерыв
Звезда П
Челябинск
10
Футбол. Кубок России
перерыв
Знамя
Сокол
00
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Машук-КМВ
Легион Динамо
10
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Зенит Ир
Новосибирск
11
Футбол. Кубок России
18:00
Калуга
Салют Бл
Футбол. Кубок России
18:00
Кубань Холдинг
Динамо Ставрополь
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н
Биолог-Новокубанск
Футбол. Кубок России
13:00
Ленинградец
Олимп-Долгопрудный
21
Все события
Фоторепортажи
10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
13Очередная сенсация в ЛЧ: «Лион» выбил «Манчестер Сити»
16:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аталанта» Миранчука сыграет с «Лацио» в первом туре Серии А

Серия А опубликовала на официальном сайте полное расписание матчей чемпионата Италии сезона-2020/2021.

Наверх
Источник: AP 2020

1-й тур запланирован на 19—20 сентября, а последняя встреча пройдёт 23 мая 2021 года.

В 1-м туре состоится целый ряд интересных матчей. Действующий обладатель титула «Ювентус» в родных стенах примет «Сампдорию». Вернувшийся в элиту итальянского футбола «Беневенто» сыграет с «Интером». «Аталанта», состав которой пополнил Алексей Миранчук, в стартовом матче на выезде встретится с «Лацио».

Полный список матчей 1-го тура:

«Беневенто» — «Интер»
«Фиорентина» — «Торино»
«Дженоа» — «Кротоне»
«Ювентус» — «Сампдория»
«Лацио» — «Аталанта»
«Милан» — «Болонья»
«Парма» — «Наполи»
«Сассуоло» — «Кальяри»
«Удинезе» — «Специя»
«Верона» — «Рома».

 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
«Зенит» называли главным фаворитом РПЛ, но у Семака проблемы
Источник: Месси не уверен, что сможет покинуть «Барселону»
Лучший русский теннисист стартовал на US Open с легкой победы
Сложный тест для Черчесова: Топ-5 ставок на Лигу наций
В IBU опровергли отмену этапов Кубка мира по биатлону
В Сети появилось первое фото Миранчука в экипировке «Аталанты»
Украинский вратарь остается в мадридском «Реале»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь