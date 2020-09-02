Источник: Лионель Месси не уверен, что сможет покинуть «Барселону» в это трансферное окно
Будущее нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в преддверии нового сезона остаётся туманным.
Будущее нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в преддверии нового сезона остаётся туманным.
Как сообщает Sport.es со ссылкой на Cadena Ser, 33-летний футболист не уверен, что сможет покинуть команду в это трансферное окно. Каталонский клуб не отступает от своей позиции и намерен расстаться с аргентинцем только в случае выплаты суммы отступных, которая составляет € 700 млн.
Напомним, Месси не собирается готовиться к сезону в составе