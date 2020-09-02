«Реал» провел первую тренировку перед сезоном. Украинский вратарь Лунин останется в клубе

К «Реалу» присоединились Дани Себальос, Борха Майораль и Мартин Эдегор, проведшие прошлый сезон в аренде.

В расположении мадридцев отсутствовали футболисты, вызванные в сборные: Серхио Рамос, Дани Карвахаль, Марко Асенсио, Серхио Регилон, Тибо Куртуа, Эден Азар, Тони Кроос, Гарет Бэйл, Лука Йович, Рафаэль Варан, Ферлан Менди.

Также пресс-служба среди вызванных в сборную игроков упомянула украинского вратаря Андрея Лунина. Таким образом, мадридцы подтвердили, что он будет готовиться к сезону с основой.

Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года, подписав шестилетний контракт. За основу мадридцев он еще не играл, проведя прошлые два сезона в арендах в «Леганесе», «Вальядолиде» и «Овьедо».

Основным вратарем «Реала» остается Тибо Куртуа. Этим летом клуб покинул голкипер Люка Зидан, сын главного тренера Зинедина Зидана, а Альфонс Ареоля вернулся в «ПСЖ» в связи с истечением срока соглашения.

Таким образом, Лунин на данный момент является вторым голкипером чемпионов Испании.