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16:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Сети появилось первое фото Миранчука в клубной экипировке «Аталанты»

Журналист Нобель Арустамян опубликовал первое фото полузащитника Алексея Миранчука в клубной экипировке итальянской «Аталанты».

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Ранее московский «Локомотив» заявил, что достиг принципиальной договоренности о переходе Миранчука в «Аталанту». Трансфер 24-летнего полузащитника завершится после прохождения медицинского обследования.

«Леша Миранчук уже в цветах “Аталанты”!», — подписал публикацию Арустамян.

По данным СМИ, стоимость перехода полузащитника из московского клуба в «Аталанту» составила 14,5 миллионов евро.

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