В Сети появилось первое фото Миранчука в клубной экипировке «Аталанты»
Журналист Нобель Арустамян опубликовал первое фото полузащитника Алексея Миранчука в клубной экипировке итальянской «Аталанты».
Журналист Нобель Арустамян опубликовал первое фото полузащитника Алексея Миранчука в клубной экипировке итальянской «Аталанты».
Ранее московский «Локомотив» заявил, что достиг принципиальной договоренности о переходе Миранчука в «Аталанту». Трансфер 24-летнего полузащитника завершится после прохождения медицинского обследования.
«Леша Миранчук уже в цветах “Аталанты”!», — подписал публикацию Арустамян.
По данным СМИ, стоимость перехода полузащитника из московского клуба в «Аталанту» составила 14,5 миллионов евро.