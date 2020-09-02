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16:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Три игрока «ПСЖ» заразились коронавирусом

Три футболиста «ПСЖ» сдали положительный тест на коронавирус.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Также указано, что клуб следует протоколу по COVID-19.

Кроме того, пресс-служба парижан сообщает, что остальные игроки и работники клуба вновь пройдут тестирование в ближайшие дни.

Чемпионат Франции уже стартовал, но «ПСЖ» не участвовал в первых двух турах, так как пробился в финал Лиги чемпионов, где уступил «Баварии» (0:1). Матчи команды были перенесены. В прошлом сезоне парижане стали чемпионами страны, при этом турнир из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно.

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