Три игрока «ПСЖ» заразились коронавирусом
Три футболиста «ПСЖ» сдали положительный тест на коронавирус.
Три футболиста «ПСЖ» сдали положительный тест на коронавирус.
Об этом сообщает официальный сайт клуба. Также указано, что клуб следует протоколу по COVID-19.
Кроме того,
Чемпионат Франции уже стартовал, но «ПСЖ» не участвовал в первых двух турах, так как пробился в финал Лиги чемпионов, где уступил «Баварии» (0:1). Матчи команды были перенесены. В прошлом сезоне парижане стали чемпионами страны, при этом турнир