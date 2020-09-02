Теперь и Неймар заболел! От второй волны больше всего страдают «ПСЖ» и «Челси»

Чемпионат Франции только начался, а у чемпионов уже неприятности. «ПСЖ» стартует позже остальных: первую игру клуб проведёт 10 сентября. Но проведёт без нескольких игроков. «ПСЖ» подтвердил, что сразу у трёх игроков основы тест на коронавирус показал положительный результат. Это Ди Мария, Паредес и Неймар.

Все трое провели отпуск на Ибице и, по всей видимости, заразились там. Они были не единственными: вместе с ними отдыхали и другие игроки, Икарди, Навас и Эррера, так что нельзя исключать, что список в ближайшее время увеличится.

ПСЖ (Париж) Все о команде

О наличии симптомов у заболевших не сообщается. Но даже без симптомов им предстоит провести две недели на карантине. Как минимум они пропустят матчи чемпионата с «Лансом» и «Марселем», а скорее всего и с «Метцем».

Франция 2020/2021 Тур 2, 10.09.2020, 22:00 Ланс - ПСЖ -

Особенно серьёзно потеря выглядит в преддверии матча с «Марселем». Эти игры получаются сложными для парижан из-за принципиальности противостояния. В Марселе даже были массовые беспорядки из-за празднования поражения «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. Теперь команде Томаса Тухеля придётся справляться с принципиальным соперником усечённым составом.

Потеря Неймара и ещё двух игроков основы, конечно, очень серьёзна, но «ПСЖ» — не самый пострадавший от второй волны коронавируса клуб. Больше всех досталось «Челси».

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