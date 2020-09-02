«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере ван де Бека

Источник: AP 2020

Нидерландский полузащитник подписал с «МЮ» пятилетний контракт с возможностью продления ещё на год.

Сообщалось, что «Аякс» без всяких переговоров принял предложение «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 40 млн плюс бонусы. На хавбека также претендовала «Барселона», но каталонцы не смогли приобрести игрока, несмотря на просьбу нового главного тренера Рональда Кумана.