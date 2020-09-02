Текущие события
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н
Биолог-Новокубанск
40
Футбол. Кубок России
18:00
Калуга
Салют Бл
П 6:7
00
Футбол. Кубок России
18:00
Кубань Холдинг
Динамо Ставрополь
34
Футбол. Кубок России
17:00
Волга Ул
КАМАЗ
20
Футбол. Кубок России
17:00
Коломна
Родина
23
Футбол. Кубок России
16:00
Звезда П
Челябинск
31
Футбол. Кубок России
16:00
Знамя
Сокол
П 6:5
00
Футбол. Кубок России
16:00
Машук-КМВ
Легион Динамо
21
Футбол. Кубок России
13:00
Ленинградец
Олимп-Долгопрудный
21
Футбол. Кубок России
12:30
Зенит Ир
Новосибирск
П 4:3
11
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
19:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере ван де Бека

Полузащитник «Аякса» Дони ван де Бек стал игроком «Манчестер Юнайтед». Английский клуб сообщил о подписании футболиста в «Твиттере».

Наверх
Источник: AP 2020

Нидерландский полузащитник подписал с «МЮ» пятилетний контракт с возможностью продления ещё на год.

Сообщалось, что «Аякс» без всяких переговоров принял предложение «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 40 млн плюс бонусы. На хавбека также претендовала «Барселона», но каталонцы не смогли приобрести игрока, несмотря на просьбу нового главного тренера Рональда Кумана.

Во время загрузки произошла ошибка.

23-летний ван де Бек является воспитанником «Аякса». В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах чемпионата Нидерландов (22 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, отдал шесть результативных передач, а также получил три жёлтые карточки.

Читайте также
 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
8 игроков «Челси» заразились коронавирусом, у ПСЖ заболел Неймар
Определились участники группового этапа Кубка России по футболу
Форвард «Спартака» заинтересовал клубы из Испании и Италии
Сложный тест для Черчесова: Топ-5 ставок на Лигу наций
В Сети появилось первое фото Миранчука в экипировке «Аталанты»
«Ростов» объявил о переходе защитника сборной Белоруссии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь