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2 сентября, источник: Vesti.kz

«Астана» выбрала нового главного тренера? Назван основной кандидат

Казахстанский специалист Андрей Карпович ведет активные переговоры с «Астаной», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: vk.com/astanafootballclub

В настоящее время главный тренер «Окжетпеса» находится в Нур-Султане. В ближайшее время, если обе стороны договорятся, «Астана» официально объявит о подписании соглашения с Карповичем.

Руководство клуба склоняется к тому, чтобы отдать предпочтение казахстанцу, хотя есть варианты с украинцем Юрием Вернибудом и белорусом Игорем Криушенко.

Напомним, Вернидуб покинул пост главного тренера солигорского «Шахтера». Он возглавлял команду с ноября 2019 года. Солигорский клуб, набрав 43 очка в 22 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси.

Криушенко успел поработать в таких клубах, как БАТЭ, минское «Динамо», «Сибирь» (Новосибирск), узбекистанский «Шуртан». Также специалист с 2017 по 2019 годы тренировал сборную Беларуси.

Карпович с прошлого года тренирует кокшетауский «Окжетпес». В сезоне-2019 команда заняла при нем седьмое место. В нынешнем году на его счету одна победа и одна ничья в КПЛ. Также синегорцы проиграли пять раз. В бытность футболистом Карпович выступал за сборную Казахстана, а также успел поиграть за «Кайрат», «Астану», «Иртыш», «Актобе», российские клубы «Ростов» и «Динамо» (Москва).

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