«Астана» выбрала нового главного тренера? Назван основной кандидат

Источник: vk.com/astanafootballclub

В настоящее время главный тренер «Окжетпеса» находится в Нур-Султане. В ближайшее время, если обе стороны договорятся, «Астана» официально объявит о подписании соглашения с Карповичем.

Руководство клуба склоняется к тому, чтобы отдать предпочтение казахстанцу, хотя есть варианты с украинцем Юрием Вернибудом и белорусом Игорем Криушенко.

Напомним, Вернидуб покинул пост главного тренера солигорского «Шахтера». Он возглавлял команду с ноября 2019 года. Солигорский клуб, набрав 43 очка в 22 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси.

Криушенко успел поработать в таких клубах, как БАТЭ, минское «Динамо», «Сибирь» (Новосибирск), узбекистанский «Шуртан». Также специалист с 2017 по 2019 годы тренировал сборную Беларуси.