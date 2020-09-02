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2 сентября, источник: Спорт-Экспресс

«Хочу, чтобы Лео остался в ла лиге». Серхио Рамос высказался о будущем Месси

Капитан «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о возможном уходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

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Источник: Reuters

— Я хочу, чтобы Лионель остался здесь, — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo. — Он делает лигу лучше, команду и класико.

Реал (Мадрид)

Месси хочет покинуть «Барселону», воспользовавшись опцией в контракте, согласно которой он имеет право уйти бесплатно в конце каждого сезона. В каталонском клубе интерпретируют этот пункт таким образом, что 33-летний форвард должен отказаться от зарплаты на год, а также не сможет подписать контракт с новой командой до следующего лета. В 2021 году у него истечет соглашение с «Барселоной».

Напомним, Месси является воспитанником сине-гранатовых. В минувшем сезоне он провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 26 результативных передач.

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