«Хочу, чтобы Лео остался в ла лиге». Серхио Рамос высказался о будущем Месси

Месси хочет покинуть «Барселону», воспользовавшись опцией в контракте, согласно которой он имеет право уйти бесплатно в конце каждого сезона. В каталонском клубе интерпретируют этот пункт таким образом, что 33-летний форвард должен отказаться от зарплаты на год, а также не сможет подписать контракт с новой командой до следующего лета. В 2021 году у него истечет соглашение с «Барселоной».