Миранчук определился с игровым номером в «Аталанте»
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский полузащитник Алексей Миранчук, покинувший московский «Локомотив», выбрал игровой номер, под которым будет выступать за «Аталанту».
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский полузащитник Алексей Миранчук, покинувший московский «Локомотив», выбрал игровой номер, под которым будет выступать за «Аталанту».
На фото, опубликованном в официальном
Ранее журналист Нобель Арустамян опубликовал первое фото Миранчука в клубной экипировке «Аталанты».