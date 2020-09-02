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2 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Миранчук определился с игровым номером в «Аталанте»

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский полузащитник Алексей Миранчук, покинувший московский «Локомотив», выбрал игровой номер, под которым будет выступать за «Аталанту».

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На фото, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте сборной России по футболу, полузащитник держит в руках форму своего нового клуба с тем же номером, под которым он играл за железнодорожников — 59.

Ранее журналист Нобель Арустамян опубликовал первое фото Миранчука в клубной экипировке «Аталанты».

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