Отцу Месси не удалось договориться с «Барселоной». Клуб не намерен снижать отступные за игрока
2 сентября в Барселоне состоялась встреча отца и агента Лионеля Месси с президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу.
2 сентября в Барселоне состоялась встреча отца и агента Лионеля Месси с президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу.
Стороны обсуждали дальнейшие варианты развития карьеры Месси, который 25 августа сообщил руководству
Как сообщают издания Diario Sport и El Mundo Deportivo, к настоящему моменту переговоры завершились. Сторонам при этом не удалось прийти к соглашению. «Барселона» не намерена снижать стоимость отступных за своего капитана, которая составляет 700 млн евро.
Напомним, 25 августа Месси сообщил «Барселоне» о желании уйти и попросил клуб расторгнуть его контракт согласно соответствующему пункту в договоре. Руководство «Барселоны» отказалось отпускать нападающего бесплатно, заявив, что опция расторжения соглашения действует только до 10 июня каждого года.