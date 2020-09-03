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09:01 (мск), источник: Sport24

Отцу Месси не удалось договориться с «Барселоной». Клуб не намерен снижать отступные за игрока

2 сентября в Барселоне состоялась встреча отца и агента Лионеля Месси с президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу.

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Источник: Sport24

Стороны обсуждали дальнейшие варианты развития карьеры Месси, который 25 августа сообщил руководству сине-гранатовых о намерении покинуть клуб.

Как сообщают издания Diario Sport и El Mundo Deportivo, к настоящему моменту переговоры завершились. Сторонам при этом не удалось прийти к соглашению. «Барселона» не намерена снижать стоимость отступных за своего капитана, которая составляет 700 млн евро.

Напомним, 25 августа Месси сообщил «Барселоне» о желании уйти и попросил клуб расторгнуть его контракт согласно соответствующему пункту в договоре. Руководство «Барселоны» отказалось отпускать нападающего бесплатно, заявив, что опция расторжения соглашения действует только до 10 июня каждого года. Сине-гранатовые настаивают, что Месси покинет клуб только при условии, если кто-либо заплатит за него отступные в размере 700 миллионов евро. По слухам, сторона Месси считает, что в связи с пандемией коронавируса, из-за которой футбольный сезон был доигран гораздо позже обычного, он имеет право покинуть клуб бесплатно и сейчас.

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