Бэйл раскритиковал руководство «Реала»
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл заявил, что хочет играть за клуб.
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл заявил, что хочет играть за клуб.
Также он отметил, что решение по трансферу за руководством.
— Я не знаю, что может случиться во время этого трансферного окна, — цитирует Sky Sports Бэйла. — Это решает клуб. Но, честно говоря, он ничего не делает, чтобы исправить ситуацию. Я же хочу играть.
В прошлом сезоне валлиец сыграл всего в 16 матчах чемпионата Испании, в которых забил два гола. За «Реал» 31-летний футболист выступает с 2013 года, куда перешел из «Тоттенхэма».