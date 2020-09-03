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09:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бэйл раскритиковал руководство «Реала»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл заявил, что хочет играть за клуб.

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Источник: Reuters

Также он отметил, что решение по трансферу за руководством.

— Я не знаю, что может случиться во время этого трансферного окна, — цитирует Sky Sports Бэйла. — Это решает клуб. Но, честно говоря, он ничего не делает, чтобы исправить ситуацию. Я же хочу играть.

В прошлом сезоне валлиец сыграл всего в 16 матчах чемпионата Испании, в которых забил два гола. За «Реал» 31-летний футболист выступает с 2013 года, куда перешел из «Тоттенхэма».

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