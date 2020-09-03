Испанские СМИ: Месси с вероятностью 90% останется в «Барселоне»

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Испанский корреспондент, близко знакомый с ситуацией, уверен, что Месси сможет защищать цвета «Барселоны» до конца действующего контракта, который истекает в 2021 году.

«Вероятность того, что Месси продолжит играть за “Барселону” составляет 90%. В этот четверг будет принято окончательное решение», — приводит издание слова журналиста.

Уже несколько недель поклонники футбола по всему мира следят за событиями, развивающимися в «Барселоне». Символ клуба Лионель Месси заявил, что не собирается продолжать карьеру в каталонском клубе.

Главным претендентом на аргентинскую звезду является «Манчестер Сити». В СМИ также появилась информация, что английский гранд уже согласовал контракт с нападающим.