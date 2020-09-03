Испанские СМИ: Месси с вероятностью 90% останется в «Барселоне»
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси с большой долей вероятности останется в каталонском клубе, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Мартина Аревало.
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси с большой долей вероятности останется в каталонском клубе, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Мартина Аревало.
Испанский корреспондент, близко знакомый с ситуацией, уверен, что Месси сможет защищать цвета «Барселоны» до конца действующего контракта, который истекает в 2021 году.
«Вероятность того, что Месси продолжит играть за “Барселону” составляет 90%. В этот четверг будет принято окончательное решение», — приводит издание слова журналиста.
Уже несколько недель поклонники футбола по всему мира следят за событиями, развивающимися в «Барселоне». Символ клуба Лионель Месси заявил, что не собирается продолжать карьеру в каталонском клубе.
Главным претендентом на аргентинскую звезду является «Манчестер Сити». В СМИ также появилась информация, что английский гранд уже согласовал контракт с нападающим.