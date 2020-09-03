Озвучены годовые бюджеты казахстанского футбола и ППСК «Астана», куда входят ФК «Астана» и «Барыс»

Источник: Reuters

В недавнем Послании народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил, что «в условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет. Миллиарды тенге из бюджета государства и квазигоскомпаний расходуются неэффективно». В связи с этим встал вопрос о точных выделенных суммах и как будет произведено сокращение бюджетов.

«В стране по летним олимпийским видам спорта среди взрослых команд функционируют 95 профессиональных клубных команд (гандбол — девять, водное поло — два, хоккей на траве — один, регби — два, баскетбол — девять, классический и пляжный волейбол — 23, футбол — 49). Профессиональные клубы по видам спорта финансируются как за счет местных бюджетов, так и спонсорских средств.

В 2019—2020 годах из местных бюджетов в 17 регионах страны выделено более 250 миллиардов тенге, из них большая часть данных средств уходит на содержание футбольных и хоккейных клубов. Так, в 2019 году выделено 121 миллиард тенге, из них на футбол — 34 миллиарда тенге; 2020 год — 131 миллиард тенге, из них на футбол — 37 миллиардов тенге.

Также функционирует Президентский профессиональный спортивный клуб «Астана», который создан по инициативе Елбасы в декабре 2012 года. В настоящее время в состав клуба входят велокоманда «Астана», футбольный клуб «Астана», хоккейных клуб «Барыс», баскетбольный клуб «Астана». На содержание данного спортивного клуба Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» в 2020 году выделено 27 миллиардов тенге.

Перед нами Президентом поставлена четкая задача и совместно с местными исполнительными органами и ФНБ «Самрук-Казына» мы проведем соответствующую работу и о результатах непременно проинформируем.

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В 2017 году для обеспечения прозрачного и сбалансированного финансирования видов спорта приказом Министра культуры и спорта утверждены Правила ранжирования видов спорта в Республике Казахстан.

На основании данного приказа в 2017 и 2019 годах проведено ранжирование видов спорта на республиканском и региональном уровнях.

По итогам ранжирования утверждены Республиканский и Региональный перечни приоритетных видов спорта на местах, где виды спорта разделены на три группы: развитые виды спорта, виды спорта, обладающие потенциалом и обладающие низким уровнем потенциала. Это в свою очередь является основанием для финансирования видов спорта, в том числе и профессиональных клубов.

Но, к сожалению, в последние годы значительная часть всех выделяемых финансовых средств распределяется на спорт высших достижений, в том числе на содержание игровых профессиональных клубов.

Вместе с тем хотим отметить, что открытие бесплатных спортивных секций в учреждениях образования и детско-юношеских клубов физической подготовки предусмотрено в рамках комплексного плана по развитию физической культуры и массового спорта на 2020−2025 годы.

Кроме того, как говорилось уже ранее в докладе, по стране действуют 477 детско-юношеских спортивных школ, где занимаются свыше 350 тысяч детей и подростков. При этом секции в данных спортивных школах проводятся на бесплатной основе.