Отец Месси подтвердил, что игрок может остаться в «Барселоне» ещё на сезон
Хорхе Месси, отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, высказался о будущем своего сына.
Хорхе Месси, отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, высказался о будущем своего сына.
Как сообщает Deportes Cuatro в «Твиттере», отец аргентинского футболиста подтвердил, что тот рассматривает вариант, при котором он останется в каталонской команде ещё на один сезон. Также
Напомним, Месси не собирается готовиться к сезону в составе