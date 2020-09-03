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14:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Отец Месси подтвердил, что игрок может остаться в «Барселоне» ещё на сезон

Хорхе Месси, отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, высказался о будущем своего сына.

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Источник: AP 2020

Как сообщает Deportes Cuatro в «Твиттере», отец аргентинского футболиста подтвердил, что тот рассматривает вариант, при котором он останется в каталонской команде ещё на один сезон. Также Месси-старший сказал, что встреча с президентом сине-гранатовых Хосепом Марией Бартомеу прошла «очень хорошо».

Напомним, Месси не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых и намерен покинуть «Барселону». В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если он пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы. Основным претендентом на 33-летнего форварда считается «Манчестер Сити».

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