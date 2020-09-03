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18:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Владельцы «Манчестер Сити» купили 10-й футбольный клуб

Холдинговая компания City Football Group на своём сайте сообщила, что приобрела французский клуб «Труа», выступающий в Лиге 2, сообщает BBC.

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Источник: AFP 2020

«Труа» стал 10-м клубом, полностью или частично принадлежащим City Football Group. В собственности компании находятся также «Манчестер Сити» (Англия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Иокогама Ф. Маринос» (Япония), «Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Мумбаи Сити» (Индия). В мае City Football Group купила «Ломмел» (Бельгия).

«Труа» выступает во втором французском дивизионе. По итогам сезона-2019/2020, который из-за пандемии коронавируса был досрочно завершён в апреле, команда заняла четвёртое место в турнирной таблице Лиги 2.

Манчестер Сити (Манчестер)

City Football Group принадлежит компании Abu Dhabi United Group, владельцем которой является член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби Мансур ибн Зайд Аль Нахайян.

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