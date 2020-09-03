Еще три футболиста «Пари Сен-Жермен» заразились коронавирусом

Источник: AFP 2020

Как отмечается в сообщении, игроки соблюдают медицинский протокол, имена зараженных не называются.

В среду клуб сообщил, что тесты трех футболистов дали положительный результат на коронавирусную инфекцию. По данным СМИ, инфицированными оказались Неймар, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.

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