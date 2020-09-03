Еще три футболиста «Пари Сен-Жермен» заразились коронавирусом
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» на своей странице в Twitter объявил о трех новых случаях заражения коронавирусом в основной команде.
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» на своей странице в Twitter объявил о трех новых случаях заражения коронавирусом в основной команде.
Как отмечается в сообщении, игроки соблюдают медицинский протокол, имена зараженных не называются.
В среду клуб сообщил, что тесты трех футболистов дали положительный результат на коронавирусную инфекцию. По данным СМИ, инфицированными оказались Неймар, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.
Ближайший матч «ПСЖ» запланирован на 10 сентября. В рамках второго тура чемпионата Франции парижане сыграют в гостях с «Лансом».