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01:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Президенту «Барселоны» Бартомеу предъявлено обвинение в коррупции

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу обвиняется полицией Каталонии в коррупционных действиях, сообщает Football Espana со ссылкой на El Mundo.

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Источник: fcbarcelona.com

Обвинения относятся к делу, получившему известность как «Барсагейт». В полиции считают, что Бартомеу получил личную финансовую выгоду от сделок, заключенных от имени клуба. Утверждается, что Бартомеу одобрил решение о выплате компании I3 Ventures суммы, которая была в шесть раз выше, чем рыночная стоимость сделки. Каталонские власти выясняют, почему так произошло.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заключила соглашение с компанией I3 Ventures, которая занималась защитой репутации Бартомеу, а также критиковала Лионеля Месси, Жерара Пике и других игроков, в социальных сетях. Руководителем этой компании является правая рука Бартомеу Жауме Масферрер. Впрочем, президент «Барселоны» опроверг обвинения в свой адрес.

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