«Кайрат» забыл выплатить «Чертаново» 170 тысяч долларов за российского футболиста
«Чертаново» недавно выиграл суд у «Кайрата» по поводу подготовки 20-летнего нападающего Кирилла Колесниченко, сообщает Metaratings.ru.
«Чертаново» недавно выиграл суд у «Кайрата» по поводу подготовки 20-летнего нападающего Кирилла Колесниченко, сообщает Metaratings.ru.
В марте вингер расторг контракт с московским клубом, заплатив «Чертаново» около 3 миллионов рублей, после чего почти сразу перешел в «Кайрат».
Однако в алматинском клубе забыли, что даже если игрок перешел на правах свободного агента, «Чертаново» полагается компенсация за воспитание игрока до 23 лет.
Несмотря на попытки «Кайрата» оспорить решение суда, в ФИФА посчитали, что в «Чертаново» правы, после чего обязали казахстанский клуб заплатить российскому 170 тысяч долларов. По данным источника, у председателя наблюдательного совета Кайрата Боранбаева мало шансов оспорить это решение в судебных инстанциях.
3 сентября Колесниченко на правах аренды перешел в клуб российской