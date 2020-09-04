«Кайрат» забыл выплатить «Чертаново» 170 тысяч долларов за российского футболиста

В марте вингер расторг контракт с московским клубом, заплатив «Чертаново» около 3 миллионов рублей, после чего почти сразу перешел в «Кайрат».

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

Однако в алматинском клубе забыли, что даже если игрок перешел на правах свободного агента, «Чертаново» полагается компенсация за воспитание игрока до 23 лет.

Несмотря на попытки «Кайрата» оспорить решение суда, в ФИФА посчитали, что в «Чертаново» правы, после чего обязали казахстанский клуб заплатить российскому 170 тысяч долларов. По данным источника, у председателя наблюдательного совета Кайрата Боранбаева мало шансов оспорить это решение в судебных инстанциях.